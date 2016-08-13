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    ​Вице-президент США посетит Турцию 24 августа

    Премьер-министр Турции: На данный момент отстранены от работы 76,5 тыс. госслужащих, уволены 4,8 тыс. чиновников и около 3 тыс. военнослужащих

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден 24 августа посетит с визитом Турцию.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

    "После 15 июля (попытки госпереворота в Турции - ред.) позиция США улучшилась, и они начали действовать. К нам приедет вице-президент Байден", - приводит агентство Dogan слова премьера.   

    Он подчеркнул, что сегодня сложно отделить тех, кто не имеет прямого отношения к террористической организации FETO. По его словам, турецкие власти прилагают большие усилия, чтобы не совершить ошибок в этом направлении.

    "У этой организации есть свои сети для коммуникации, и у нее около 50 тыс. членов", - сказал Йылдырым. Премьер сообщил, что на данный момент в Турции "отстранены от работы 76,5 тыс. госслужащих, уволены 4,8 тыс. чиновников и около 3 тыс. военнослужащих".

    Отметим, что 24 августа Турцию также посетит госсекретарь США Джон Керри.

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