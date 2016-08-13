​Вице-президент США посетит Турцию 24 августа

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден 24 августа посетит с визитом Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"После 15 июля (попытки госпереворота в Турции - ред.) позиция США улучшилась, и они начали действовать. К нам приедет вице-президент Байден", - приводит агентство Dogan слова премьера.

Он подчеркнул, что сегодня сложно отделить тех, кто не имеет прямого отношения к террористической организации FETO. По его словам, турецкие власти прилагают большие усилия, чтобы не совершить ошибок в этом направлении.

"У этой организации есть свои сети для коммуникации, и у нее около 50 тыс. членов", - сказал Йылдырым. Премьер сообщил, что на данный момент в Турции "отстранены от работы 76,5 тыс. госслужащих, уволены 4,8 тыс. чиновников и около 3 тыс. военнослужащих".

Отметим, что 24 августа Турцию также посетит госсекретарь США Джон Керри.