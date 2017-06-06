Вице-президент США назвал Россию и Иран одними из главных угроз в мире

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майк Пенс назвал Россию, Иран и терроризм в числе главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзниками по НАТО. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом М. Пенс заявил, выступая в Atlantic Council.

"От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте – кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад", — заявил Пенс

Он также подчеркнул, что США полностью готовы выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и "придерживаться принципа, что нападение на одного (члена НАТО) – это атака на всех нас".