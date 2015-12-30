Вице-президент США Байден посетит Турцию

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден 23 января прибудет с визитом в Турцию, где он намерен провести встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Ахметом Давутоглу, сообщает Report со ссылкой на газету Milliyet.

В центре внимания предстоящего визита станет борьба с террористической организацией ИГИЛ, в том числе организация операций против членов данной организации.