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Вице-президент Ирана: Страна сама может производить ядерное топливо

Вице-президент Ирана: Страна сама может производить ядерное топливо Иран может сам производить ядерное топливо, в ближайшее время рассчитывает использовать его на АЭС в Бушере.
В регионе
25 декабря 2021 г. 10:49
Вице-президент Ирана: Страна сама может производить ядерное топливо

Иран может сам производить ядерное топливо, в ближайшее время рассчитывает использовать его на АЭС в Бушере.

Как передает Report, об этом сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии (АОЭИ) Мохаммад Эслами.

"Иран уже сам может производить ядерное топливо. Мы провели переговоры с компанией "Росатом" и надеемся, что в рамках нашего взаимодействия и на основе планов и контрактов, которые мы будем заключать с ней, мы сможем начать использовать иранское топливо в самом реакторе в Бушере", - сказал Эслами.

Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года.

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