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Вице-президент Ирана снял свою кандидатуру с президентских выборов

Вице-президент Ирана снял свою кандидатуру с президентских выборов Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми сообщил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов.
В регионе
27 июня 2024 г. 02:37
Вице-президент Ирана снял свою кандидатуру с президентских выборов

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми сообщил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов.

Как передает Report, соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X.

"Чтобы сохранить единство сил революции и в ответ на просьбу Коалиционного совета сил Исламской Революции, а также некоторых улемов и сочувствующих, я отказался от продолжения пути и надеюсь, что три других моих брата воспользуются возможностью сплотиться и укрепить движение революции", - говорится в сообщении.

По словам Газизаде Хашеми, его долг сейчас заключается в "сохранении интересов страны".

В конце своего заявления он также поблагодарил иранский народ, своих сторонников, членов предвыборного штаба и выразил надежду, что в стране продолжится курс погибшего президента Эбрахима Раиси.

Ранее сообщалось, что среди шести потенциальных кандидатов на пост президента Ирана лидирует экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, принадлежащий к лагерю реформистов.

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Версия на азербайджанском языке İranın vitse-prezidenti seçkilərə bir gün qalmış namizədliyini geri götürüb

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