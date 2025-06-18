Вице-президент Ирана назвал ситуацию на ядерных объектах нормальной

Ситуация на иранских ядерных объектах на фоне ударов Израиля нормальная.

Ситуация на иранских ядерных объектах на фоне ударов Израиля нормальная.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал SNN со слов вице-президента Ирана, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Хорошая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какая сейчас ситуация на ядерных объектах.

Ранее израильская сторона заявила о том, что нанесены удары по нескольким ядерным объектам страны, в том числе в Натанзе и Фордо. Затем в МАГАТЭ заявили, что после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружили следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе.