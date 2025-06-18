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Вице-президент Ирана назвал ситуацию на ядерных объектах нормальной

Вице-президент Ирана назвал ситуацию на ядерных объектах нормальной Ситуация на иранских ядерных объектах на фоне ударов Израиля нормальная.
В регионе
18 июня 2025 г. 11:39
Вице-президент Ирана назвал ситуацию на ядерных объектах нормальной

Ситуация на иранских ядерных объектах на фоне ударов Израиля нормальная.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал SNN со слов вице-президента Ирана, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Хорошая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какая сейчас ситуация на ядерных объектах.

Ранее израильская сторона заявила о том, что нанесены удары по нескольким ядерным объектам страны, в том числе в Натанзе и Фордо. Затем в МАГАТЭ заявили, что после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружили следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе.

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Версия на английском языке Iranian vice president: Situation at nuclear facilities remains normal
Версия на азербайджанском языке İranın vitse-prezidenti nüvə obyektlərindəki vəziyyəti normal adlandırıb

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