Вице-президент Ирана: Мы не представляем угрозу для других стран

Иран не представляет угрозу в вопросе безопасности других стран.

Иран не представляет угрозу в вопросе безопасности других стран.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф в своем выступлении на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

Он подчеркнул, что, если бы Тегеран действительно стремился к созданию ядерного оружия, это было бы осуществлено задолго до настоящего времени.

По его словам, разработка ядерного оружия осуществляется в тайных лабораториях, а не на объектах, находящихся под международным контролем.

"Являясь сторонниками мирного решения, мы удивлены тем, что те, кто утверждает, что Иран всего в нескольких днях от создания ядерной бомбы, не поддержали Соглашение по ядерной программе, которое как минимум на 15 лет отстраняло бы Иран от возможности разработки ядерного оружия", - отметил он.