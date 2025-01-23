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Вице-президент Ирана: Мы не представляем угрозу для других стран

Вице-президент Ирана: Мы не представляем угрозу для других стран Иран не представляет угрозу в вопросе безопасности других стран.
В регионе
23 января 2025 г. 11:44
Вице-президент Ирана: Мы не представляем угрозу для других стран

Иран не представляет угрозу в вопросе безопасности других стран.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф в своем выступлении на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

Он подчеркнул, что, если бы Тегеран действительно стремился к созданию ядерного оружия, это было бы осуществлено задолго до настоящего времени.

По его словам, разработка ядерного оружия осуществляется в тайных лабораториях, а не на объектах, находящихся под международным контролем.

"Являясь сторонниками мирного решения, мы удивлены тем, что те, кто утверждает, что Иран всего в нескольких днях от создания ядерной бомбы, не поддержали Соглашение по ядерной программе, которое как минимум на 15 лет отстраняло бы Иран от возможности разработки ядерного оружия", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İranın vitse-prezidenti: Nüvə silahı əldə etməyə çalışsaydıq, onu çoxdan reallaşdırmışdıq

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