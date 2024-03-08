Вице-президент Еврокомиссии приехал в Украину

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис приехал в Украину в пятницу, 8 марта.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис приехал в Украину в пятницу, 8 марта.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он написал в соцсети "Х".

"Большая честь вернуться в Украину, которая мужественно дает отпор ВС России, а также снова выразить непоколебимую поддержку ЕС", - написал он.

Отметим, что ЕС ввел 13 пакетов санкций против России с начала боевых действий в Украину. Также страны ЕС предоставили Украине военную помощь, а Брюссель выделил гуманитарную помощь для беженцев.