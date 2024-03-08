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Вице-президент Еврокомиссии приехал в Украину

Вице-президент Еврокомиссии приехал в Украину Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис приехал в Украину в пятницу, 8 марта.
В регионе
8 марта 2024 г. 13:56
Вице-президент Еврокомиссии приехал в Украину

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис приехал в Украину в пятницу, 8 марта.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он написал в соцсети "Х".

"Большая честь вернуться в Украину, которая мужественно дает отпор ВС России, а также снова выразить непоколебимую поддержку ЕС", - написал он.

Отметим, что ЕС ввел 13 пакетов санкций против России с начала боевых действий в Украину. Также страны ЕС предоставили Украине военную помощь, а Брюссель выделил гуманитарную помощь для беженцев.

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Версия на английском языке Vice-President of European Commission arrives in Ukraine

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