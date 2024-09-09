Вице-президент Еврокомиссии прибыл в Ереван

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас прибыл в Ереван.

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас прибыл в Ереван.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос.

По его словам, вице-президент ЕК проведет переговоры с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. В ходе переговоров будет обсужден вопрос укрепления партнерства Европа-Армения и запуска диалога по либерализации визового режима между Европой и Арменией.