О нас

Вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Киев

Вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Киев Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис прибыл в Киев с официальным визитом. Он проведет в столице Украины ряд встреч.
В регионе
18 ноября 2022 г. 12:25
Вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Киев

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис прибыл в Киев с официальным визитом. Он проведет в столице Украины ряд встреч.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в публикации политика в Twitter.

"Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС для Украины, сосредоточиться на экстренной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что в Киеве встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Вице-президент Еврокомиссии планирует обсудить с украинским руководством конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EU Commission Executive Vice-President arrives in Kyiv
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kiyevə gedib

Другие новости из категории

Строительные леса обрушились на грузинском заводе, есть погибший и раненые
Строительные леса обрушились на грузинском заводе, есть погибший и раненые
18 ноября 2022 г. 12:37
Отец Михаила Саакашвили призывает граждан Грузии к акциям протеста
Отец Михаила Саакашвили призывает граждан Грузии к акциям протеста
18 ноября 2022 г. 11:38
В Евросоюзе сообщили о подготовке Грузии к членству в ЕС
В Евросоюзе сообщили о подготовке Грузии к членству в ЕС
18 ноября 2022 г. 11:14
Президент Узбекистана посетит Францию с официальным визитом
Президент Узбекистана посетит Францию с официальным визитом
18 ноября 2022 г. 11:06
Глава Минфина Украины: Ущерб инфраструктуре страны оценивается в $100 млрд
Глава Минфина Украины: Ущерб инфраструктуре страны оценивается в $100 млрд
18 ноября 2022 г. 10:48
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли семь человек
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли семь человек
18 ноября 2022 г. 09:42
Семеро погибли в результате сильного пожара в Башкортостане
Семеро погибли в результате сильного пожара в Башкортостане
18 ноября 2022 г. 08:17
Прокуратура потребовала арестовать 17 подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле
Прокуратура потребовала арестовать 17 подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле
18 ноября 2022 г. 04:01
МАГАТЭ призвало Иран объяснить происхождение ядерного материала на объектах
МАГАТЭ призвало Иран объяснить происхождение ядерного материала на объектах
17 ноября 2022 г. 23:32
Чавушоглу: Зерновая сделка может быть продлена на год
Чавушоглу: Зерновая сделка может быть продлена на год
17 ноября 2022 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi