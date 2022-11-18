Вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Киев

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис прибыл в Киев с официальным визитом. Он проведет в столице Украины ряд встреч.

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис прибыл в Киев с официальным визитом. Он проведет в столице Украины ряд встреч.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в публикации политика в Twitter.

"Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС для Украины, сосредоточиться на экстренной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что в Киеве встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Вице-президент Еврокомиссии планирует обсудить с украинским руководством конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной.