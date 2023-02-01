Вице-президент Бундестага находится в Украине

Вице-президент Бундестага Германии Катрин Геринг-Экардт 1 февраля прибыла с визитом в Киев. Она будет находиться в Украине несколько дней.

Вице-президент Бундестага Германии Катрин Геринг-Экардт 1 февраля прибыла с визитом в Киев. Она будет находиться в Украине несколько дней.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом она написала в Twitter.

"Киев. Я приехала сюда сегодня ночным поездом. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Я восхищаюсь их мужеством. В ближайшие дни я хотела бы составить представление о восстановлении, гуманитарной ситуации и тяжелых буднях на месте", - говорится в сообщении.

По словам Геринг-Экардт, она хотела подчеркнуть, что Украина "принадлежит к европейской семье", имея в виду потенциальное членство страны в ЕС.

"Как только формальные критерии будут выполнены, Украина также должна стать официальным членом ЕС", - сказала она, а также призвала сделать все возможное, "чтобы страна добилась успеха в этом".