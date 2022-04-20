Вице-премьеры России и Армении обсудили открытие коммуникаций на Южном Кавказе

Вице-премьеры России и Армении Алексей Оверчук и Мгер Григорян в Москве обсудили открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Вице-премьеры России и Армении Алексей Оверчук и Мгер Григорян в Москве обсудили открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В ходе встречи была затронута тематика восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, которая обсуждается в рамках работы трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении.

Григорян прибыл в РФ в составе делегации премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который во вторник провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.