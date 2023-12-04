Вице-премьеры РФ и Туркменистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с заместителем председателя Кабмина, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым подготовку к проведению заседания межправительственной комиссии в январе 2024 года.

Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с заместителем председателя Кабмина, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым подготовку к проведению заседания межправительственной комиссии в январе 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

"Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи сопредседателей межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде 10 октября 2023 года, и обменялись мнениями по вопросам подготовки к 13-му заседанию МПК и второму российско-туркменскому деловому форуму, запланированным к проведению в Туркменистане в январе 2024 года", - отметили в пресс-службе правительства.

Там также отметили, что на встрече стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества.