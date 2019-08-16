Вице-премьер Узбекистана объяснил причину задержек внедрения азиатского "шенгена"

Узбекистан и Казахстан не могли согласовать принципы азиатского аналога "шенгена" - Silk Visa, у обеих стран изначально были разные подходы по внедрению единой визы.

Как сообщает Report со ссылкой на Podrobno.uz, об этом заявил вице-премьер Узбекистана Азиз Абдулхакимов в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

"Казахстанская сторона больше хотела создать новую визу. Мы посчитали, что это абсолютно нецелесообразно. Наоборот, мы избавляемся от виз, безвизовый режим делаем. Зачем нам еще новая виза нужна?" – рассказал А.Абдулхакимов.

Он указал, что узбекистанская сторона предложила казахстанским коллегам создать единую систему выдачи электронных виз, благодаря которой иностранцы смогли бы получать одну онлайн-визу сразу на несколько стран.

"Можно сказать, что значительного прогресса по этому вопросу мы уже достигли. Сейчас мы больше работаем над техническими деталями. Это связано с работой правоохранительных органов, службы безопасности, созданию удобной логистики между странами. Там целый комплекс работ", – уточнил вице-премьер.

Напомним, что Узбекистан и Казахстан заговорили о запуске единой визы Silk Visa больше двух лет назад. Ожидалось, что среднеазиатский аналог Шенгена начнет работать в феврале 2019 года. Но, из-за разногласий между государствами по данному вопросу он так и не был запущен. Теперь сроки его введения не называются.

Напомним, что ранее Казахстан предложил подключить к проекту визы Азербайджан и Турцию.