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Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона

Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона Российские войска в Херсоне готовят депортацию армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев. Их намерены вывезти в Крым.
В регионе
26 марта 2022 г. 14:46
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона

Российские войска в Херсоне готовят депортацию армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев. Их намерены вывезти в Крым.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявила вице-премьер, министра реинтеграции Ирина Верещук.

"По имеющейся информации, российские войска запланировали показательную акцию. Собираются принудительно депортировать из Херсона в украинский Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев", - отметила Верещук.

По ее словам, эти шаги являются преступными.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Kiyev: "Rusiya azərbaycanlıları Krıma deportasiya etmək istəyir"

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