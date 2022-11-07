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Украина намерена завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года

Украина намерена завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года Украина намеревается завершить процесс вступления в Евросоюз к концу 2024 года, от этого зависит "моральный дух" жителей страны.
В регионе
7 ноября 2022 г. 03:17
Украина намерена завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года

Украина намеревается завершить процесс вступления в Евросоюз к концу 2024 года, от этого зависит "моральный дух" жителей страны.

Как передает Report, об этом заявила в интервью газете Welt am Sonntag вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

"Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года. Скорейшее начало переговоров (по вступлению Украины в ЕС - ред.) крайне важно для морального духа украинцев, потому что мы годами боролись за принадлежность к Европе и в настоящее время рискуем своей жизнью", — сказала вице-премьер.

Издание отмечает, что вступление Украины в ЕС таким образом стало бы самым быстрым в истории, указывая на то, что в среднем этот процесс занимал порядка девяти лет.

По ее словам, в стране проведено "значительное" количество реформ в области борьбы с коррупцией и судебной системы. Она подчеркнула, что Украина "делает домашнее задание".

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Aİ-yə üzvlük prosesini 2024-cü ilin sonuna qədər başa çatdırmaq niyyətindədir

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