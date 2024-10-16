Вице-премьер Сербии обсудил с главами СВР и ФСБ развитие сотрудничества

Сербский вице-премьер Александр Вулин обсудил с директором СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым развитие сотрудничество между службами безопасности двух стран.

Сербский вице-премьер Александр Вулин обсудил с директором СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым развитие сотрудничество между службами безопасности двух стран.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба правительства Сербии.

"На встрече с Бортниковым речь шла о развитии сотрудничества в сфере безопасности и решении общих проблем", - сказано в пресс-релизе.

Вулин заявил, что "Сербия благодарна России, ФСБ и ее директору Бортникову за постоянную поддержку Белграда во всех сложных вопросах".

Вулин, который ранее занимал посты министра обороны, внутренних дел и руководителя Агентства безопасности и информирования Сербии, находится с визитом в Москве.