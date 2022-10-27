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Вице-премьер России посетит сегодня Азербайджан

Вице-премьер России посетит сегодня Азербайджан Сегодня вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук посетит Азербайджан.
В регионе
27 октября 2022 г. 03:14
Вице-премьер России посетит сегодня Азербайджан

Сегодня вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, целью его визита является участие в Евразийском экономическом форуме, который стартует сегодня в Баку.

Ожидается, что в форуме помимо Оверчука примут участие представители правительства Азербайджана, министр экономического развития России Максим Решетников, главы "Роснефти" Игорь Сечин и "Новатэка" Леонид Михельсон, глава банка "Интеза" Антонио Фаллико, президент ВТБ Андрей Костин, руководители других компаний и финансовых организаций, предприниматели, аналитики, политические и общественные деятели, дипломаты.

Участники форума обсудят глобальные вызовы в энергетике, вопросы энергобезопасности Европы, роль бизнеса в глобальной геополитике и создание экономики сотрудничества от Атлантики до Тихого океана. Кроме того, в рамках форума планируется специальная сессия "Азербайджан - крупный хаб евразийского экономического сотрудничества и его перспективы в отношениях с ЕАЭС", а также дискуссии, посвященные работе финансового сектора в условиях новых геополитических вызовов, развитию транспорта и инфраструктуры, промышленной революции и становлению экономики будущего в Большой Евразии.

Глобальная тема форума - "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Целью XV Веронского Евразийского экономического форума является содействие деловому диалогу в Большой Евразии. Как отмечают организаторы, выбор Баку для проведения мероприятия в этом году не случаен: современный Азербайджан снискал на мировой арене заслуженный и значимый авторитет, подтвержденный внушительным торгово-экономическим потенциалом.

"Столица Азербайджана выбрана потому, что географически она находится в центральной части евразийского пространства между Атлантикой и Тихим океаном, на границе Европы и Азии, исторически является перекрестком торговых путей. В быстро меняющемся мире именно это пространство становится особенно важным для обеспечения всей планете безопасности и процветания", - пояснил президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Baş nazirinin müavini bu gün Azərbaycana səfər edəcək

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