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Оверчук и Пашинян обсудили в Ереване вопрос открытия коммуникаций в регионе

Оверчук и Пашинян обсудили в Ереване вопрос открытия коммуникаций в регионе Вице-премьер России Алексей Оверчук находится в Ереване. Он уже встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В регионе
15 декабря 2023 г. 11:58
Оверчук и Пашинян обсудили в Ереване вопрос открытия коммуникаций в регионе

Вице-премьер России Алексей Оверчук находится в Ереване. Он уже встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сообщается, что они обсудили вопрос разблокировки коммуникаций в регионе, а также армяно-российские отношения в рамках межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, взаимодействие в формате ЕАЭС.

Заседание МПК пройдет сегодня в столице Армении.

Пашинян отметил, что правительство Армении представило проект "Перекресток мира" и готово к разблокированию региональных транспортных инфраструктур.

Во встрече также приняли участие армянский вице-премьер Мгер Григорян и посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

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Версия на английском языке Overchuk, Pashinyan in Yerevan mull issue of opening communications in region
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Overçukla regionda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə edib

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