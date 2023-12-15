Оверчук и Пашинян обсудили в Ереване вопрос открытия коммуникаций в регионе

Вице-премьер России Алексей Оверчук находится в Ереване. Он уже встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Сообщается, что они обсудили вопрос разблокировки коммуникаций в регионе, а также армяно-российские отношения в рамках межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, взаимодействие в формате ЕАЭС.
Заседание МПК пройдет сегодня в столице Армении.
Пашинян отметил, что правительство Армении представило проект "Перекресток мира" и готово к разблокированию региональных транспортных инфраструктур.
Во встрече также приняли участие армянский вице-премьер Мгер Григорян и посол РФ в Армении Сергей Копыркин.