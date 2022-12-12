Вице-премьер Китая сегодня прибудет в Иран

Вице-премьер КНР Лю Хэ сегодня прибывает с визитом в Иран.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в МИД Китая.
Сообщается, что этот визит поспособствует углублению стратегического партнерства между Пекином и Тегераном.
В то же время 2 дня назад в иранский МИД был вызван китайский посол, которому заявили протест в связи с коммюнике, в котором Китай и арабские страны по итогам своего первого саммита упомянули три острова в Персидском заливе, чью принадлежность Ирану оспаривает ОАЭ.
В МИД Ирана заявили, что претензии на острова - вмешательство в его дела.