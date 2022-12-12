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Вице-премьер Китая сегодня прибудет в Иран

Вице-премьер Китая сегодня прибудет в Иран Вице-премьер КНР Лю Хэ сегодня прибывает с визитом в Иран.
В регионе
12 декабря 2022 г. 14:07
Вице-премьер Китая сегодня прибудет в Иран

Вице-премьер КНР Лю Хэ сегодня прибывает с визитом в Иран.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в МИД Китая.

Сообщается, что этот визит поспособствует углублению стратегического партнерства между Пекином и Тегераном.

В то же время 2 дня назад в иранский МИД был вызван китайский посол, которому заявили протест в связи с коммюнике, в котором Китай и арабские страны по итогам своего первого саммита упомянули три острова в Персидском заливе, чью принадлежность Ирану оспаривает ОАЭ.

В МИД Ирана заявили, что претензии на острова - вмешательство в его дела.

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Версия на английском языке Chinese Vice PM to arrive in Iran today

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