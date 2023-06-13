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Вице-премьер Казахстана на следующей неделе посетит Беларусь

Вице-премьер Казахстана на следующей неделе посетит Беларусь Вице-премьер – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 19 июня посетит с официальным визитом Беларусь.
В регионе
13 июня 2023 г. 17:49
Вице-премьер Казахстана на следующей неделе посетит Беларусь

Вице-премьер – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 19 июня посетит с официальным визитом Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Во время визита запланирована встреча с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.

Стороны обсудят широкий круг вопросов казахстанско-белорусского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств рассмотрят вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.

Отметим, что 19-20 июня в Минске пройдет очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Казахстанскую делегацию возглавит глава МИД Мурат Нуртлеу.

Министры внешнеполитических ведомств рассмотрят вопросы дальнейшего развития организации и актуальные аспекты международной и региональной повестки дня.

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