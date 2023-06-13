Вице-премьер Казахстана на следующей неделе посетит Беларусь

Вице-премьер – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 19 июня посетит с официальным визитом Беларусь.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Во время визита запланирована встреча с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.
Стороны обсудят широкий круг вопросов казахстанско-белорусского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств рассмотрят вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.
Отметим, что 19-20 июня в Минске пройдет очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Казахстанскую делегацию возглавит глава МИД Мурат Нуртлеу.
Министры внешнеполитических ведомств рассмотрят вопросы дальнейшего развития организации и актуальные аспекты международной и региональной повестки дня.