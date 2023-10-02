Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС встретятся в Киеве, где обсудят в том числе восстановление Украины.

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС встретятся в Киеве, где обсудят в том числе восстановление Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете La Stampa.

"Это будет одной из центральных тем миссии. Мы должны обеспечить стране экономическую стабильность, и Италия будет двигаться в этом направлении как в рамках предстоящего председательства в G7, так и в качестве страны - организатора международной конференции по восстановлению в 2025 году. Мы уже начали работу по восстановлению собора в Одессе, а в Киеве я подпишу соглашение между Италией и Украиной о помощи в восстановлении разрушенного архитектурного наследия", - сказал он.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции в Киеве, что неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в столице Украины пройдет в понедельник, 2 октября. До настоящего момента пресс-служба Совета ЕС не анонсировала никаких неформальных встреч на 2 октября. Визиты всех западных чиновников в Украину проводятся без предварительного объявления их дат по соображениям безопасности.