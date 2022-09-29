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Вице-премьер: Для казахстанцев на границе с РФ организуют "зеленый коридор"

Вице-премьер: Для казахстанцев на границе с РФ организуют "зеленый коридор" Правительство Казахстана ведет переговоры с Россией, чтобы обеспечить "зеленый коридор" для казахстанцев и машин с продовольствием, которые застряли на границе.
В регионе
29 сентября 2022 г. 10:36
Вице-премьер: Для казахстанцев на границе с РФ организуют зеленый коридор

Правительство Казахстана ведет переговоры с Россией, чтобы обеспечить "зеленый коридор" для казахстанцев и машин с продовольствием, которые застряли на границе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом в кулуарах сената заявил вице-премьер - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жуманагрин.

"Сейчас мы ведем переговоры об организации "зеленого коридора" для наших граждан и автомобилей с продовольствием", - сообщил Жуманагрин.

Он уточнил, что эту работу необходимо провести в течение сегодняшнего или завтрашнего дня.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускных пунктах на границе России и Казахстана образовались многочасовые автомобильные пробки. После объявления в РФ частичной мобилизации на территорию Казахстана въехали около 98 тыс. россиян, из них 64 тыс. уже отбыли в третьи страны.

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Версия на английском языке 'Green corridor' to be set up for Kazakhstanis on border with Russia - Vice PM

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