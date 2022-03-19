Вице-премьер Беларуси: В СНГ готов механизм перехода к расчетам в нацвалютах

В Содружестве Независимых Государств подготовлен механизм для перехода к расчетам в национальных валютах для ухода от зависимости в торговле от доллара и евро.

В Содружестве Независимых Государств подготовлен механизм для перехода к расчетам в национальных валютах для ухода от зависимости в торговле от доллара и евро.

Как сообщает Report со ссылкой БЕЛТА, об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко по итогам состоявшегося в Москве заседания Экономического совета СНГ.

По словам Петришенко, был заслушан доклад руководителя Межгосударственного банка СНГ [Азербайджан не является его членом, прим. редакции], подготовленный в связи с санкциями Запада против Беларуси и России, что затронуло осуществление расчетов внутри Содружества.

"Механизм такой создан, он был в достаточно неактивном, невостребованном состоянии, - отметил вице-премьер. - Теперь руководитель банка доложил: все компетенции обеспечены. Сейчас только задача стран СНГ и бизнеса - активнее задействовать возможности Межгосударственного банка СНГ для осуществления взаиморасчетов в национальных валютах. То есть каждая страна будет решать, с какой национальной валютой ей взаимодействовать с учетом уровня существующего между государствами товарооборота", — заявил он.

Межгосударственный банк создал расчетную площадку в национальных валютах, которая обслуживает расчеты центральных (национальных) банков, межгосударственных интеграционных органов, банков-корреспондентов и хозяйствующих субъектов государств - участников СНГ.

Повышению привлекательности использования национальных валют будет способствовать стимулирование взаимной торговли, в том числе путем предоставления новых инструментов льготного кредитования.

По мнению Петришенко, "каждая страна будет решать, с какой национальной валютой ей взаимодействовать с учетом уровня существующего между государствами товарооборота".