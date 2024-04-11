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Вице-премьер Армении: Сотрудничество с США и ЕС не направлено против ЕАЭС

Вице-премьер Армении: Сотрудничество с США и ЕС не направлено против ЕАЭС Сотрудничество Еревана с США и Евросоюзом не направлено против Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В регионе
11 апреля 2024 г. 12:08
Вице-премьер Армении: Сотрудничество с США и ЕС не направлено против ЕАЭС

Сотрудничество Еревана с США и Евросоюзом не направлено против Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Армения анонсировала о своем намерении дальнейшей диверсификации своих торгово-экономических связей. Такую экономическую политику сегодня ведут практически все страны, и это не делается против какой-либо страны или союза... Политика диверсификации торгово-экономических связей не направлена против каких-либо союзов, тем более против ЕАЭС", - заявил он, отвечая на вопрос о том, мешает ли тесное взаимодействие с США и ЕС участию Армении в ЕАЭС и собирается ли страна выходить из этого объединения.

Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера республики Никола Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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Версия на английском языке Armenian deputy PM: Co-op with US, EU not aimed against EAEU

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