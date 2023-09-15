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Вице-премьер Армении принял нового главу миссии ЕС в стране

Вице-премьер Армении принял нового главу миссии ЕС в стране Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял нового руководителя миссии Евросоюза в республике, посла Василиса Марагоса.
В регионе
15 сентября 2023 г. 12:21
Вице-премьер Армении принял нового главу миссии ЕС в стране

Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял нового руководителя миссии Евросоюза в республике, посла Василиса Марагоса.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер поздравил Марагоса с назначением и пожелал ему успехов. Стороны высоко оценили уровень отношений, отметив важность миссии гражданских наблюдателей ЕС в Армении.

Собеседники подчеркнули также важность поэтапной реализации Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС, подписанного в ноябре 2017 года. Обсуждалось также сотрудничество в рамках экономического и инвестиционного плана (в рамках анонсированной Евросоюзом в 2021 году программы в 1,5 млрд евро на 5 лет).

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