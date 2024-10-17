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Вице-премьер Армении прибудет в Москву с трехдневным визитом

Вице-премьер Армении прибудет в Москву с трехдневным визитом Вице-премьер Армении Мгер Григорян сегодня прибудет в Москву с трехдневным визитом.
В регионе
17 октября 2024 г. 11:33
Вице-премьер Армении прибудет в Москву с трехдневным визитом

Вице-премьер Армении Мгер Григорян сегодня прибудет в Москву с трехдневным визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-служба кабмина.

Возглавляемая им делегация примет участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

На заседании планируется обсудить вопросы установления ставки ввозной таможенной пошлины в отношении ряда товаров, рассмотреть возможность подписания соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам стран ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры.

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Версия на английском языке Deputy Prime Minister of Armenia to visit Moscow
Версия на азербайджанском языке Ermənistan baş nazirinin müavini Moskvaya səfər edəcək

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