Вице-премьер Армении прибудет в Москву с трехдневным визитом

Вице-премьер Армении Мгер Григорян сегодня прибудет в Москву с трехдневным визитом.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян сегодня прибудет в Москву с трехдневным визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-служба кабмина.

Возглавляемая им делегация примет участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

На заседании планируется обсудить вопросы установления ставки ввозной таможенной пошлины в отношении ряда товаров, рассмотреть возможность подписания соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам стран ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры.