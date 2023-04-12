Вице-премьер Армении обсудил региональную безопасность с зампомощника госсекретаря США

Вопросы региональной безопасности обсуждались на встрече находящегося в США вице-премьера Армении Мгера Григоряна с заместителем помощника госсекретаря Эрикой Олсон и старшим советником госсекретаря по переговорам на Кавказе Льюисом Боно.

Вопросы региональной безопасности обсуждались на встрече находящегося в США вице-премьера Армении Мгера Григоряна с заместителем помощника госсекретаря Эрикой Олсон и старшим советником госсекретаря по переговорам на Кавказе Льюисом Боно.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает посольство Армении в США.

В частности обсуждались вопросы, связанные с переговорами по достижению мира между Арменией и Азербайджаном. Рассматривалась также тема армяно-американского сотрудничества.

Отметим, что Григорян находится в США с 7 апреля, где участвует в заседаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда. Заседания ВБ и МВФ проходят два раза в год (весной и осенью). В них принимают участие руководители финансовых ведомств стран-участниц (министры финансов, руководители экономических блоков правительства, главы и представители Центральных банков). Обсуждаются вопросы экономической и финансовой политики.