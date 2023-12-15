Вице-премьер Армении: Новой встречи по делимитации границы с Азербайджаном до конца года не планируется

Проведение очередной встречи по делимитации азербайджано-армянской границы до конца года не планируется.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян.
По его словам, дата и место очередной встречи комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении еще не определены.
30 ноября на границе между Азербайджаном и Арменией состоялась пятая по счету встреча комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна.