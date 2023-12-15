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Вице-премьер Армении: Новой встречи по делимитации границы с Азербайджаном до конца года не планируется

Вице-премьер Армении: Новой встречи по делимитации границы с Азербайджаном до конца года не планируется Провести шестую по счету встречу по делимитации границ с Азербайджаном до конца года не планируется.
В регионе
15 декабря 2023 г. 14:36
Вице-премьер Армении: Новой встречи по делимитации границы с Азербайджаном до конца года не планируется

Проведение очередной встречи по делимитации азербайджано-армянской границы до конца года не планируется.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян.

По его словам, дата и место очередной встречи комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении еще не определены.

30 ноября на границе между Азербайджаном и Арменией состоялась пятая по счету встреча комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна.

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Версия на английском языке Deputy PM: Date of next meeting between Armenia, Azerbaijan will be determined soon
Версия на азербайджанском языке Paşinyanın müavini: "Ermənistan və Azərbaycan tərəfinin növbəti görüşünün tarixi yaxın gələcəkdə müəyyənləşəcək"

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