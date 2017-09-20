Вице-премьер: В зависимости от результата Турция предпримет жесткие шаги - ЭКСКЛЮЗИВ

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Анкара. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Позиция Турции в вопросе проведения 25 сентября в курдской автономии на севере Ирака референдума в связи с "независимостью" категорична, ждем отмены этого решения".

Об этом местному бюро Report заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

По его словам, глава курдского автономного региона на севере Ирака Масуд Барзани играет с огнем: "Этот огонь опалит всех. Безусловно, наибольший вред нанесут проживающим на севере Ирака курдам. Поэтому мы призываем их отказаться от рвения провести референдум".

Б. Боздаг отметил, что решение о референдуме – большая угроза для безопасности Ирака: "В Ираке проживают не только курды, но и туркманы и другие этносы. Поэтому жизнь всех проживающих в Ираке под угрозой. Это решение будет не на пользу и Масуда Барзани. Турция с первого дня высказывает свою позицию по этому вопросу. Не только Турция, Иран, европейские страны, ООН против проведения референдума. В целом, все события в Ираке ставят под угрозу международную безопасность Турции. Из-за этого мы очень щепетильны в вопросе референдума".

Вице-премьер отметил, что 22 сентября в Турции состоятся заседания Совета нацбезопасности и Кабмина, будут приняты решения: "Турция подготовит альтернативу для каждого шага, потому что иначе мы не сможем сохранить стабильность страны. Наша позиция категорична, мы ждет отмены решения о референдуме. В зависимости от результата Турция предпримет жесткие шаги".

Вусала Аббасова