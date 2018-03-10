Вице-премьер Украины: Обсуждение выборов в Донбассе невозможно для украинского общества

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Даже обсуждение выборов в Донбассе сейчас невозможно для украинского общества, пока в регионе не достигнуто полноценное прекращение огня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в субботу вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на ежегодной сессии Брюссельского форума, организованного Германским фондом Маршалла.

"Даже обсуждение проведения выборов на этой территории невозможно для украинского общества, пока там не достигнуто полноценное прекращение огня с отводом тяжелых вооружений", - заявила она, отвечая на вопрос.