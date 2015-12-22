​Вице-премьер Турции: "Значительная часть ударов России в Сирии направлена не против ИГИЛ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Значительная часть операций ВКС РФ в Сирии предпринимается не против группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".

Как передает Report, с таким заявлением выступил вице-премьер и официальный представитель правительства Турции Нуман Куртулмуш.

"Значительная часть ударов России в Сирии направлена не против ИГИЛ, а против умеренной оппозиции. Из 4198 операций России, реализованных за последнее время, только 391 была направлена против целей ИГИЛ. Остальные, как известно, в основном были против оппозиции, в том числе в районах вблизи турецкой границы, и даже в местах проживания мирных граждан", - считает Куртулмуш.

Он отметил, что "единственной легитимной целью присутствия в Сирии войск других государств является борьба с ИГИЛ". "Сейчас в Эр-Рияде и Нью-Йорке были проведены переговоры, были приняты решения. Надеюсь, что в ближайшее время эта неопределенность в том, с какой целью другие государства ведут борьбу в Сирии, закончится", - сказал он.