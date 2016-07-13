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    Вице-премьер Турции: Визит делегации в РФ говорит о нормализации отношений

    Нуман Куртулмуш: Главное - процесс нормализации начался

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Визит турецкой делегации в Москву, который состоится 14 июля, является свидетельством нормализации российско-турецких отношений.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

    "Прошла встреча глав МИД двух стран, вскоре запланированы переговоры президентов. Главное - процесс нормализации начался… Сегодня будет обсуждаться тема культуры, завтра – экономики и торговли. Визит турецкой делегации в Москву свидетельствует о нормализации отношений", - заявил Куртулмуш в эфире телеканала A Haber в среду.

    Он отметил, что число делегаций, участвующих в российско-турецких переговорах, будет расти.

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