Вице-премьер Турции считает, что ввод Дамаском войск в Африн приведет к разделению Сирии

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Вице-премьер Турции Бекир Боздаг выразил в понедельник мнение, что ввод Дамаском правительственных войск в регион Африн, где ВС Турции проводят операцию "Оливковая ветвь", может привести к разделению Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Анкаре, трансляцию которой вел телеканал A Haber.

"Мы отслеживаем новости по этой теме по всем направлениям. Новостные сообщения о том, что силы режима войдут в Африн, не имеют подтверждений. Если режим введет войска в Африн для защиты террористов из PYD/YPG, это приведет к катастрофе. Подобная атака также приведет к разделению Сирии", - сказал Боздаг.