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    Вице-премьер Турции: Решение сбить российский самолет принял лично турецкий пилот

    У Турции нет никаких враждебных чувств к России и никогда не будет

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Решение сбить российский бомбардировщик Су-24М 24 ноября прошлого года принял лично турецкий пилот. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек на встрече с журналистами.

    "Решение было принято лично пилотом самолета", - сказал он.

    Шимшек добавил, что эта ситуация связана с существующими правилами, которые подразумевают передачу права на реагирование военным.

    "У Турции нет никаких враждебных чувств к России и никогда не будет", - заметил он.


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