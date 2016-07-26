Вице-премьер Турции: Решение сбить российский самолет принял лично турецкий пилот

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Решение сбить российский бомбардировщик Су-24М 24 ноября прошлого года принял лично турецкий пилот.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек на встрече с журналистами.

"Решение было принято лично пилотом самолета", - сказал он.

Шимшек добавил, что эта ситуация связана с существующими правилами, которые подразумевают передачу права на реагирование военным.

"У Турции нет никаких враждебных чувств к России и никогда не будет", - заметил он.