​Вице-премьер Турции призвал партии выступить с единой декларацией против террора

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш призвал четыре парламентские партии выступить против террора с единой декларацией, сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Куртулмуш также повторил призыв премьер-министра страны Ахмеда Давутоглу о едином выступлении против террора после смертельного теракта в городе Суруч в понедельник, в ходе которого погибли 32 человека.

"Как четыре партии, давайте выступим против террора с единой декларацией", - заявил вице-премьер.

Он также призвал сопредседателя прокурдской Народной-Демократической партии (НДП) Селахеттина Демирташа и других членов структуры выступать с мирным речами.

Н.Куртулмун подчеркнул, что Турция была первой страной, которая обозначила "Исламское государство", как террористическую организацию. Он назвал неправильным мнение о том, что Турция сотрудничает с ИГ или терпит его.

"Мы отрицаем это. Это чистой воды обман", - сказал представитель турецкого правительства.