Вице-премьер Турции: У нас два требования к новой власти США

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Для повторного укрепления связей между Турцией и США мы советуем власти Дональда Трампа пересмотреть отношение к двум вопросам".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом на заседании Кабмина заявил вице-премьер Турции, пресс-секретарь правительства Нуман Куртулмуш.

По его словам, они хотят, чтобы в сирийском вопросе преобладало значительное влияние Турции, России, Ирана и США: "Ожидается, что в данном процессе как на Среднем Востоке, так и в мировой политике будут представлены новые дорожные карты. С этой точки зрения надеемся на неповторение ошибок, совершенных бывшей властью с точки зрения связей между Турцией и США. Для повторного укрепления связей между Турцией и США, власти Дональда Трампа советуем пересмотреть отношение к двум вопросам. Один из них связан с экстрадицией Фетхуллаха Гюлена в Турцию, а другой – с приостановкой поддержки PYD (сирийское крыло террористической РПК – Report). Ясно видно, что именно PYD является причиной нарушения стабильности в регионе".