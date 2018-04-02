 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вице-премьер Турции: Гробница Сулейман Шаха будет возвращена на прежнее место

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Рано или поздно гробница Сулейман Шаха будет возвращена на прежнее место".

    Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, об этом заявил вице-премьер Турции Фикри Ишык.

    “Потому что это турецкие земли”, - подчеркнул он.

    Отметим, что 24 февраля 2015 года Турция провела операцию по эвакуации своих военнослужащих, служащих в гробнице Сулейман Шаха в селе Каракозак на территории сирийского города Алеппо. 

    В результате операции останки Сулейман Шаха и солдаты Почетного караула гробницы были доставлены в Турцию. Останки Сулейман Шаха охраняются в регионе Эшме в 200 метрах от сирийско-турецкой границы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi