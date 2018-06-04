Вице-премьер Турции: Анкара готова войти в иракский регион Кандиль в любой момент

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Турция может в любое время войти в иракский регион Кандиль, где на протяжении последних 35 лет располагаются лагеря и опорные пункты Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Турция может войти в Кандиль в любой момент, если на то будет необходимость. Турция имеет право проводить операцию против любых угроз для нацбезопасности, в том числе в Кандиле", - сказал он.