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    Вице-премьер Турции: Анкара готова войти в иракский регион Кандиль в любой момент

    Турция имеет право проводить операцию против любых угроз для нацбезопасности

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Турция может в любое время войти в иракский регион Кандиль, где на протяжении последних 35 лет располагаются лагеря и опорные пункты Рабочей партии Курдистана (РПК). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

    "Турция может войти в Кандиль в любой момент, если на то будет необходимость. Турция имеет право проводить операцию против любых угроз для нацбезопасности, в том числе в Кандиле", - сказал он.

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