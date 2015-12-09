Вице-премьер Турции: Анкара готова к последствиям эмбарго со стороны Москвы

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Турция полностью готова к последствиям российских экономических санкций. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

"Турция была одной из стран, которые не стали присоединяться к эмбарго против России, объявленному из-за кризиса на Украине. Мы считали неправильным введение таких мер против нашего друга и соседа. С нашей точки зрения, превращение сейчас России в страну, вводящую эмбарго в нашем отношении под предлогом обострения отношений, это двойные стандарты", - считает он.

"Я не скажу, что влияния от российских санкций на нашу экономику не будет. Но это влияние будет минимальным", - отметил Куртулмуш.