Вице-премьер и министр экономики Турции прибудут в Москву 17 апреля

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек и министр национальной экономики Нихат Зейбекчи прибудут в Москву 17 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Турции в России Хюсейн Дириоз на встрече с депутатской группой по связям с турецким парламентом.

Представители турецкого правительства прибудут для обсуждения вопросов экономики и торговли. Посол также сообщил, что вице-премьер проведет несколько встреч 18 апреля. "Конечно же ожидаем выяснения вопроса восстановления наших экономических отношений. Это очень важно для наших стран", - добавил дипломат.