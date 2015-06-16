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    ​Обнародован размер ущерба от наводнения в Тбилиси

    Каха Каладзе: Должна быть создана комиссия, которая подсчитает ущерб

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Размер ущерба от наводнения в Тбилиси достигнет 45 млн. долларов". 

    Как отмечает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

    "Речь будет о нескольких десятках миллионах, если не о сотнях… Должна быть создана комиссия, которая подсчитает ущерб", - заявил Каладзе.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили оценил размер нанесенного дождем ущерба в 40 миллионов лари (около 18 млн долларов). 

    Наводнение в Тбилиси произошло в ночь на воскресенье, 14 июня. По данным на вечер понедельника, погибли 14 человек, еще семь считаются пропавшими без вести.

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