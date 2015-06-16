​Обнародован размер ущерба от наводнения в Тбилиси

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Размер ущерба от наводнения в Тбилиси достигнет 45 млн. долларов".
Как отмечает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе.
"Речь будет о нескольких десятках миллионах, если не о сотнях… Должна быть создана комиссия, которая подсчитает ущерб", - заявил Каладзе.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили оценил размер нанесенного дождем ущерба в 40 миллионов лари (около 18 млн долларов).
Наводнение в Тбилиси произошло в ночь на воскресенье, 14 июня. По данным на вечер понедельника, погибли 14 человек, еще семь считаются пропавшими без вести.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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