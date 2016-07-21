Мехмет Шимшек: Если бы попытка госпереворота свершилась, Турцию ожидал бы хаос

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Чрезвычайное положение в Турции не отразится на обычных гражданах.

Как сообщает Report об этом турецкому телеканалу NTV заявил заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек.

По его словам, введение режима чрезвычайного положения в Турции сроком на три месяца преследует цель очистки общества от сети предателей, пытавшихся совершить госпереворот.

Заместитель премьера отметил, что люди смогут продолжать свою деятельность так же, как они делали это ранее.

М.Шимшек отметил, что благодаря воле народа, правительства, СМИ, госпереворот не произошел, "а если бы и, не дай Бог, произошел, тогда Турцию ожидал бы хаос".