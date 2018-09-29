Вице-председатель РПА: Пашинян отождествляет свои политические амбиции с государственными интересами

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Премьер-министр Армении Никола Пашинян недостаточно осознает, что такое национальные государственные интересы страны".

Как передает Report, об этом в интервью "Голос Армении" заявил вице-председатель Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

"Не совсем уместно, что у нынешнего премьер-министра Армении приоритеты в его публичной политике в первую очередь связаны исключительно с внутренней аудиторией. Особенно такие международные форматы, как ООН, Совет Европы, Европарламент, ОДКБ, ЕврАзЭс, нужно использовать прежде всего для укрепления имиджа и позиции страны за рубежом, для продвижения государственных и национальных интересов Армении", - заявил А.Ашотян.

По его словам, поведение премьер-министра явно демонстрирует, что он либо недостаточно глубоко осознает, что такое национальные государственные интересы страны, либо, осознавая эти интересы, отождествляет свои личные политические амбиции с государственными интересами.

"При любом раскладе это неправильный подход, который может давать какие-то краткосрочные политические дивиденды, но он не укрепляет стабильность страны, ее безопасность и международный имидж. С трибуны ООН 7 минут разглагольствовать о своей собственной роли в смене власти, проводить какие-то параллели, давать оценки себе любимому, думаю, недостойное поведение для лидера, который претендует на то, чтобы представлять Армению, армянское общество за рубежом", - добавил вице-председатель партии.