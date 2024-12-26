Вице-министр: Работа с черными ящиками рухнувшего самолета начнется после прибытия экспертов из Бразилии

Работа с черными ящиками разбившегося в Актау пассажирского самолета AZAL начнется после прибытия 27 декабря экспертов из Бразилии.

Работа с черными ящиками разбившегося в Актау пассажирского самолета AZAL начнется после прибытия 27 декабря экспертов из Бразилии.

Как передает Report, об этом рассказал вице-министр транспорта Казахстана и председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев.

"Есть алгоритм, стандарты - и все страны ими руководствуются. Сначала создается комиссия по расследованию авиакатастрофы, которая принимает решение по черным ящикам, исходя из обстоятельств и всех данных. Сейчас идет этот процесс - собираются фрагменты и детали. Эксперты из страны- производителя Бразилии будут завтра, сам авиаперевозчик прилетает завтра. Когда все эти люди соберутся - они примут решения как расшифровывать. Таков алгоритм, - отметил Ластаев.