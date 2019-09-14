Вице-мэра Еревана вызовут на допрос по делу о крупных хищениях

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В рамках одного из возбужденных Генпрокуратурой Армении уголовных дел в ближайшее время на допрос будет вызван бывший вице-мэр Еревана Ваге Никоян.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом пишет "Грапарак".

Издание отмечает, что еще в августе Генпрокуратура распространила сообщение касательно необоснованного погашения займовых обязательств компании "Паркинг сити сервис" размером свыше 700 млн драмов (около 1,5 млн долларов) за счет общинного бюджета Еревана.

Согласно поступившим сведениям, именно по данному делу и проходит также Ваге Никоян, который курировал в свое время эти процессы.