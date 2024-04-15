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Вице-мэра Бишкека заключили под стражу сроком на месяц

Вице-мэра Бишкека заключили под стражу сроком на месяц Вице-мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова заключили под стражу.
В регионе
15 апреля 2024 г. 13:20
Вице-мэра Бишкека заключили под стражу сроком на месяц

Вице-мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова заключили под стражу.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Первомайском районном суде столицы.

Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения вносил следователь Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Сазыкулова заключили под стражу на один месяц - до 11 мая.

О задержании вице-мэра стало известно накануне. По версии ГКНБ, он незаконно дал указание выделить муниципальный земельный участок в центре города под строительство коммерческого объекта, рыночная стоимость которого более 200 тыс. долларов. Позже органы местного самоуправления выявили факт строительства объекта площадью 300 квадратных метров без разрешительных документов. Объект подлежал сносу, но Сазыкулов всячески препятствовал процессу. В итоге незаконный объект не был снесен.

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