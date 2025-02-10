Вице-мэр Еревана встретится с перекрывшими участок трассы "Север-Юг"

Вице-мэр Еревана Армен Памбухчян в среду встретится с жителями квартала "Победа", которые вышли на акцию протеста и перекрыли участок трассы "Север-Юг".

Вице-мэр Еревана Армен Памбухчян в среду встретится с жителями квартала "Победа", которые вышли на акцию протеста и перекрыли участок трассы "Север-Юг".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, о предстоящей встрече сообщил в соцсетях пресс-секретарь мэра Айк Костанян.

По его словам, жители квартала десятилетиями ждали решения вопроса о праве собственности на свои земельные участки. Процесс перешел в практическую плоскость: с 2022 года на основании актов о собственности было принято 96 решений. В январе этого года мэр Тигран Авинян уже встречался с жителями, а на прошлой неделе их принял Памбухчян, который проведет повторную встречу 12 февраля.

По данным СМИ, протестующие недовольны тем, что власти на протяжении нескольких лет не оформляют их право собственности на недвижимость. В результате они могут пользоваться землей и домами, но не могут их продать, подарить или передать другим способом.

Полоса между Юго-Западным массивом и кварталом "Победа" остается последним незавершенным участком автострады между югом и северо-западом Еревана, являющейся частью магистрали "Север-Юг". Работы здесь затягиваются уже несколько лет. Как ранее пояснял экс-министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, мэрия Еревана, выступающая заказчиком строительства, не может прийти к соглашению с землевладельцами по вопросам компенсации.