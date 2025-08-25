Вице-канцлер Германии прибыл с необъявленным визитом в Украину

О нас

25 августа 2025 г. 09:58
Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в столицу Украины.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA.

"Я намерен обсудить, как Германия может поддержать наилучшим образом Украину при возможном мирном процессе", - заявил он журналистам по прибытии в Киев.

Он отметил, что необходимы надежные гарантии безопасности для обеспечения долгосрочного мира.

"Мы согласовываем наши действия на международном уровне. Германия оправдает возложенную на нее ответственность", - подчернул он.

В рамках визита Клингбайль проведет переговоры с представителями правительства Украины и Верховной рады, а также гражданского общества.

По данным Министерства финансов Германии, с начала войны правительство страны предоставило Украине помощь в размере 50,5 млрд евро.

