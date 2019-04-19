​Выборы президента Беларуси пройдут в 2020 году

Президентские выборы в Беларуси пройдут в установленные сроки в 2020 году, а выборы в нижнюю палату парламента будут перенесены на 2019 год.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они произойдут, что бы ни случилось в нашем правительстве. Мы не будем играться с народом, мы не будем устраивать политические игры… Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки", - заявил А.Лукашенко в ходе ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.

По словам главы государства, в этом году состоятся выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси (нижнюю палату парламента). Он предложил перенести досрочные выборы на 7 ноября 2019 года.